استمرار أعمال الإنشاءات بمجمع خدمات المواطنين بأبومناع بقنا ضمن حياة كريمة

قنا - صابر سعيد

استقبلت الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، بمركز دشنا، بمحافظة قنا، الوفد المشرف على تنفيذ مشروع مجمع خدمات المواطنين، الذي يجرى إنشاؤه حاليًا ضمن مبادرة "حياة كريمة".

,قال حماده صلاح جيلاني، رئيس قرية أبو مناع غرب، أنه بناء على توجيهات اللواء، أشرف الداودي، محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير المساعد، وسيد تمساح، رئيس مجلس مركز دشنا، استقبلت القرية وفد متابعة عملية تسليم المجمع لبدء العمل به، والذي سيخدم أهالي قرية أبومناع غرب.

أوضح جيلاني أن المجمع، أن المجمع بتكلفة تقديرية تصل إلى 9ملايين 600 ألف جنيه، وسيحتوي المجمع على وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب بريد، شهر عقاري، سجل مدني، وحدة تضامن اجتماعي، مركز تكنولوجي، مكتب تموين "، ومن المتوقع أن يسهم هذا المجمع، في إنهاء معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات، ويفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.