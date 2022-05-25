محافظ الشرقية يعتمد شروط القبول بالأول الابتدائى والتقديم إلكترونى.. اعرف التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

أعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القواعد والضوابط المنظمة للقبول بالصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي 2022 / 2023، وذلك حرصاً منه على مصلحة الطلاب وللتيسير علي أولياء الأمور ولحسن سير وإنتظام العملية التعليمية.

ومن جانبه أوضح محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم أن الضوابط والتعليمات بشأن التقدم والتنسيق للصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي 2022 / 2023 كالآتي :-

- يتم الإعلان في مكان واضح بالمدارس والإدارات التعليمية عن فتح باب التقدم للتسجيل الإلكتروني للصف الأول الإبتدائي وذلك في الفترة من 1 / 6 / 2022 وحتي 30 / 6 / 2022 بحيث لا يقل سن المتقدم عن 6 سنوات في 1 / 10 / 2022 ولا يزيد عن تسع سنوات.

- التقديم إلكترونيا عن طريق ولي الأمر من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم Emis.gov.eg ) باستخدام الرقم القومى للطفل من واقع شهادة ميلاده المميكنة.

- في حاله التعسر في التقديم إلكترونيا يتم توجه ولي الأمر إلى المدرسة التي يرغب التقدم اليها ومعه شهادة الميلاد الأصلية وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر ليتولي مسؤول وحدة المعلومات بالمدرسة التقديم له، على أن يسجل ولي الأمر ثلاث رغبات وبحد أقصى خمس رغبات بالمدارس الحكومية.

-تلتزم المدارس بتسجيل طلبات التقدم الإلكتروني للصف الأول الإبتدائي لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني خلال الفترة المحددة سابقاً.

- بالنسبة للطلاب الوافدين يقوم ولي الأمر بتقديم بتقديم أوراق الالتحاق في الإدارة التعليمية وتقوم إدارة الإحصاء بالإدارة بتسجيل بيانات الطفل وذلك بعد قبول الطفل إلكترونياً.

- يمتد سن الإلتحاق للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة من سن 6 إلى 9 سنوات.

- تقوم المدرسة عقب غلق الموقع بطباعة كشوف المتقدمين بعد ترتيب المقبولين تنازليا من الأكبر سنا إلى الأقل سنا.

- يتم القبول المبدئي وفحص الملفات للمتقديم خلال الفترة من 1 / 7 / 2022 وحتي 31 / 7 / 2022.

- يمكن لولي الأمر الإطلاع على نتيجة قبول نجله من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تشكيل لجان لإستلام الملفات الورقية من المقبولين إلكترونياً بالمدارس بجانب تشكيل لجان التنسيق والتي ستكون مسؤوله عن مراجعة السن واستيفاء باقي الملف وإعادة توزيع التلاميذ علي المدارس داخل القرية أو المربع السكني بما يحقق الكثافة المعتدلة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن معايير التنسيق هي السن بحيث لا يقل سن الطفل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات، والموقع الجغرافي من واقع بطاقة الرقم القومي أو إيصال كهربا او غاز أو مياه أو تليفون وعلي جميع المدارس الإلتزام بالتعليمات الواردة من الشئون المالية والادارية فيما يخص الطوابع والتمغات المطلوبة لملف التقدم وعدم قبول أي صورة من صور التبرعات العينية أو المادية.