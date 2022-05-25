محافظ أسيوط يناقش خطة هيئة الأبنية التعليمية للتوسع فى إقامة المدارس الجديدة

أسيوط – هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة قطاع التعليم ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة المدارس القائمة بالفعل بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، حرصاً علي مستقبلهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030 ... جاء ذلك خلال لقاءه مع اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.

وتناول اللقاء مناقشة خطة هيئة الأبنية التعليمية للتوسع فى إنشاء المدارس الجديدة داخل المحافظة، ومنها الإنشاءات الجديدة والإحلال الكلي والجزئي لتوسعات المدارس واستعراض نسب ومعدلات الإنجاز والتنفيذ في المدارس الجاري إنشاؤها وموقف الأراضي الجاري تخصيصها لإنشاء مدارس جديدة لحل مشكلة الكثافات وتعدد الفترات لاستيعاب زيادة عدد التلاميذ والطلاب، بالإضافة إلى مناقشة خطط الصيانة الدورية بمدارس المحافظة.

وثمن محافظ أسيوط التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة وهيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة في دعم احتياجات المحافظة للنهوض بالمنظومة التعليمية وإنشاء المدارس الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى ونجوع المحافظة لتوفير مناخ تعليمي جيد بهذه القرى، مؤكدًا أن أسيوط تعد من المحافظات الرائدة في إنشاء المدارس الجديدة.

ووجه المحافظ بتوفير أراضي فضاء تصلح لإقامة مدارس في مختلف المراكز والمدن في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة لتحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين الابنية التعليمية والزراعة والوحدات المحلية لتذليل العقبات وتوفير الأراضي وانهاء الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروعات طبقًا لخطة التوسع في انشاء المدارس بالقرى الأكثر احتياجاً موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية والمواعيد الزمنية لنهو المشروعات.

من جانبه، أوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير فرع هيئة الابنية التعليمية بأسيوط إنه تم تنفيذ 99 مدرسة ضمن خطة 2021/2022 بواقع 1546 فصل دراسي بإجمالي تكلفة 468 مليون و867 ألف حيث تتم الأعمال وفقا للاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية مع مراعاة الأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء بالتنسيق مع كل الهيئات تحت اشراف وتنفيذ هيئة الابنية التعليمية مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه الهيئة تماشيًا مع توجهات الدولة لإنشاء والتوسع في المدارس الجديدة لتقديم تعليم جيد إلى أبنائنا الطلاب يتماشي مع تطورات العصر الحديث.



جانب من لقاء هيئة الأبنية التعليمية



لقاء هيئة الأبنية التعليمية بمحافظ أسيوط