محافظ أسيوط: رصف طريق بنى إدريس وتفرعاته ضمن خطة العام المالى الحالى

أسيوط – هيثم البدري

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جارى استكمال خطة الرصف بمركز القوصية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021/2022 للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل الراحة لهم في النقل والانتقال تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، لافتاً إلى ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة والتي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تنفيذها وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية، مؤكداً تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع وفقاً للمواعيد المحددة مسبقاً وطبقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.

وقالت هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية، إنه جارى إعادة رصف شارع طريق بني إدريس ووصلة طريق الدير ومير وتفرعاتهم التى تربط الطريقين ببعضهما البعض، وذلك ضمن خطة إعادة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021 / 2022 واستكمال أعمال الرصف بالتنسيق والتعاون مع مديرية الطرق برئاسة المهندسة فيفي شوقي فى ضوء استمرار الوحدة المحلية في تنفيذ الخطط الاستثمارية للمركز واستغلال جميع بنود الخطة لصالح المواطنين للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحقيق التكامل مع المشروعات السابقة لافتة إلى المتابعة المستمرة لخطوات ومراحل التنفيذ وفقاً للمواصفات والجداول الزمنية الموضوعة بناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والعمل على تسهيل حركة المواطنين والنقل والانتقال مؤكدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية وفقاً للامكانات المتاحة وتأهيل الشوارع من أجل ظهورها بالمظهر الحضاري اللائق للتكامل مع الأهداف الموضوعة للتنمية.

أعمال رصف طريق بني ادريس وتفرعاته بمركز القوصية



الرصف بمركز القوصية



جانب من أعمال الرصف



رصف طريق بني ادريس بمركز القوصية