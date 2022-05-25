محافظة شمال سيناء تنهى استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية

شمال سيناء - محمد حسين

أنهت محافظة شمال سيناء استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية للعام الجارى، حيث عقد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة اجتماعا بحضور رؤساء مجالس المدن وقيادات التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية والأمن والتليفونات والصحة والتموين والكهرباء والمياه والطب البيطرى والشباب والرياضة والهلال الأحمر وغيرهم من الجهات المعنية، وذلك لبحث الاستعدادات الخاصة بالامتحانات بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والتى ستبدأ بعضها اعتبارا من يوم 4 يونيو المقبل.

وناقش الغندور مع القيادات استعدادات كل من التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية ومواعيد الامتحانات لكل شهادة، وتجهيز اللجان ومراكز توزيع الأسئلة وجمع الإجابات، واتخاذ الإجراءات التأمينية والوقائية والاحترازية للجان الامتحانات بكل شهادة، وتجهيزها لاستقبال الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين والعاملين وتجهيز الاستراحات الخاصة بإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتوفير كافة احتياجاتهم من أدوات المعيشة ومستلزمات الإقامة.

ووجه الغندور مجالس المدن والجهات المعنية إلى رفع كفاءة المدارس التى بها لجان امتحانية والمناطق المحيطة بها، وتوفير الإنارة المناسبة داخل وفى محيط اللجان وتوفير مولد كهرباء احتياطى لتشغيله فى حالة انقطاع التيار الكهربى، وذلك بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم وشركة توزيع الكهرباء، مشددًا على قيام شركة المياه بملأ الخزانات الخاصة بالمدارس التى بها لجان امتحانية بالمياه.

واستعرض الغندور مع مسئولى التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية مواقع المدارس واللجان واحتياجاتها المختلفة، ووجه الجهات المختلفة لتطهيرها وتعقيمها قبل الامتحانات بيوم وبعد كل امتحان، مع توفير مواد التطهير والتعقيم من المحافظة على أن تتولى مديريتى الشباب والرياضة والطب البيطرى والهلال الأحمر تطهير وتعقيم مدارس ولجان العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء والاستراحات ومراكز توزيع الأسئلة ، وكذا توفير احتياجات الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من أدوات التعقيم الشخصية ووسائل الإعاشة والمياه والكهرباء وخطوط التليفونات وغيرها .. الى جانب توافر سيارات الاسعاف والحماية المدنية .

كما أعلن عن تشكيل لجنة من المحافظة لمتابعة استعدادات الامتحانات وتجهيزات اللجان وتشكيل غرفتى عمليات في ديوان عام المحافظة والتربية والتعليم الى جانب الوزارة خاصة بمتابعة سير الامتحانات وتوفير احتياجاتها أولا بأول ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال فترة الامتحانات وحل أية مشكلات طارئة ، ومتابعة اتخاذ كافة الاجراءات التأمينية والوقائية .

ومن جهته، أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم جاهزية جميع المدارس واللجان للامتحانات، وأن اللجان مجهزة إلكترونيا لأداء الامتحانات فيما عدا 3 لجان ورقية، وأن عدد طلاب الثانوية العامة يبلغ 3179 طالبًا وطالبة موزعين على 16 لجنة بواقع 7 لجان بالعريش، لجنتان بالشيخ زويد، لجنة برفح، 5 لجان ببئر العبد، ولجنة واحدة بالحسنة، وتوفير بوابات إلكترونية للكشف على الطلاب، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الأمن والتموين والصحة والكهرباء والمياه لتوفير احتياجات الامتحانات وتأمين اللجان .

وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ اعتبارا من يوم 20 يونيو لمدة يومين بالنسبة للمواد التى لا تضاف إلى المجموع وتستأنف من يوم 26 يونيو لاستكمال الامتحانات حتى يوم 21 يوليو يتخللها عطلة عيد الأضحى المبارك .

وقال محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية وشئون الطلاب ، أن هناك 8 لجان للامتحانات موزعة على كل من : العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء ، وأن اجمالى عدد الطلاب يبلغ 659 طالبا وطالبة ( 461 طالبا وطالبة فى القسم الأدبى و198 طالبا وطالبة فى القسم العلمى ) مشيرا الى وجود 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وتلقى أوراق الإجابة .

وأعلن أنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة دائمة، وأنه جار توفير أجهزة فحص وتطهير لوضعها أمام كل لجنة .

وأضاف أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية فى التباعد بين الطلاب مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة ، وأنه يتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم الأدبى ويوم آخر لطلاب القسم العلمى.