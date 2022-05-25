اليوم السابع
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تواصل فعاليات أنشطة فوج البرنامج الرئاسى أهل مصر لذوى الهمم بشمال سيناء

الأربعاء، 25 مايو 2022 11:39 ص
تواصل فعاليات أنشطة فوج البرنامج الرئاسى أهل مصر لذوى الهمم بشمال سيناء سكرتير محافظة شمال سيناء خلال الندوة
شمال سيناء ـ محمد حسين

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تشهد مدينة العريش بشمال سيناء، تواصل فعاليات أنشطة البرنامج الرئاسي أهل مصر، ممثلا بالفوج الثامن المخصص لذوي القدرات.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن البرنامج الرئاسي أهل مصر يهدف لتمكين وتأهيل ودمج الشباب أبناء المحافظات الحدودية، وتم انطلاق فعاليات الفوج الثامن وخصص  لذوي القدرات.

تضمنت الفعاليات ندوة قدمها أسامة الغندور سكرتير محافظة شمال سيناء، واستعرض خلالها أهم المشروعات القومية التي تنفذ علي أرض سيناء ومشاريع البنية التحتية ورفع كفاءتها والتجمعات التنموية لخدمة المواطنين وحوار مفتوح والإجابة عن استفساراتهم، بحضور كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة، ومحمود العريس مدير إدارة خدمات الشباب، وماجدولين الشعراوي مدير مكتب قادرون باختلاف، وحسن صالح رئيس نادي المعاقين، وهناء الشريف منسق التطوع.

قال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن وزارة الشباب والرياضة تهدف في دعم وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصري خاصة بالمحافظات الحدودية إيمانا بدورهم الوطني والقومي والتوعية المستمرة للشباب وإلى تأهيل الكوادر الشبابية وصقل مهاراتها والتوعية بالتحديات التي تواجه الأمن القومى المصرى ودور الدولة في مواجهة هذه التحديات وتوفير الجانب الترفيهي والثقافى.


شمال سيناء

الشباب والرياضة

البرنامج الرئاسى

أهل مصر

المحافظات الحدودية


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