محافظة الاسماعيلية تستكمل خطة مكافحة البعوض والذباب بسيارات الرش.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، خطتها فى مكافحة الحشرات الطائرة الذباب ، والبعوض وذلك من خلال السيارات التى تقوم برش المبيدات الآمنة والمصرح بها من مديرية الصحة وتجوب أنحاء المحافظة، والأحياء والمراكز والمدن، فى إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتنفيذ خطة لمكافحة الحشرات الطائرة" البعوض والذباب" بكافة أنحاء المحافظة وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وسلامتهم وخاصة مع بداية فصل الصيف.

وقامت سيارات الوحدة المحلية لحى ثالث برش عدة مناطق منها محيط منطقة أعضاء هيئة التدريس والطريق الدائري وشارع المدارس الخاصة والموقف الجديد ومحيط منطقة معهد إعداد الدعاة وطريق مدرسة التكنولوجيا وطريق صبرى مبدى ومنطقة خلف نادى السكة الحديد بالإضافة إلى منطقة السابعة ومحيط نقابة المهندسين والتنظيم والإدارة علاوة على عدد من المناطق كثيفة الأشجار.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق برش العديد من المناطق بالمدينة القديمة منها وسط البلد وشارع مدرسة الشهيد محمد صلاح رياض ومنطقة جهاز الري والإدارة الصحية وشارع القومية العربية.

كما وجه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لخطة مكافحة الحشرات الطائرة ورش المصارف الغير مغطاة وإزالة القمامة والمخلفات أولا بأول وتطهيرها منعًا لانتشار الأمراض والأوبئة.



مكافحة البعوض والذباب (3)



مكافحة البعوض والذباب بالاسماعيلية