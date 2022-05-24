محافظة الإسماعيلية تدعم النادى الإسماعيلى بـ6 ملايين جنيه منحة لا ترد

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن تقديم دعم مالي من المحافظة، للنادي الإسماعيلي، بمبلغ 6 ملايين جنيه، منحه لا ترد.

يأتى ذلك فى إطار الدور التاريخي للمحافظة لدعم النادي الإسماعيلي والوقوف خلفه، ودعى محافظ الإسماعيلية جماهير النادى العريقة باستمرار المؤازرة والمساندة للفريق.

ويذهب هذا الدعم لخزينة النادي الإسماعيلي، حتي يتمكن من الوفاء بالتزاماته المالية، خلال تلك الفترة الصعبة من الموسم الكروى الحالي.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى مع العبور بهدفين لكل منهما، فى التجربة الودية التى أقيمت عصر أمس، الاثنين، على ملعب الإسماعيلية، استعدادًا لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الدوري العام، سجل هدفى الدراويش كارميلو ألجاراناز، وسايكو كونتيه.

ويستعد الدراويش فى الوقت الحالي لملاقاة الزمالك يوم السبت المقبل على ملعب الأخير بالقاهرة، فى إطار الجولة الـ 21 من عمر المسابقة المحلية.