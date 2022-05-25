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مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى: حرب أوكرانيا والإغلاق فى الصين يشكلان مخاطر مرتفعة

الأربعاء، 25 مايو 2022 08:43 م
مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى: حرب أوكرانيا والإغلاق فى الصين يشكلان مخاطر مرتفعة أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أكد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكى أن الاقتصاد الأمريكي قوي جدا والتضخم مرتفع للغاية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أن حرب أوكرانيا والإغلاق في الصين يشكلان مخاطر مرتفعة.

وفى وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 671 قتيلاً ومصابًا من الأطفال منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام على موقع تلجرام، وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه: "بحلول صباح اليوم 25 مايو 2022، تضرر 671 طفلًا في أوكرانيا نتيجة للعدوان المسلح الروسي. وعلى وجه الخصوص، قتل 238 طفلاً وأصيب 433 آخرون".

وأشار البيان إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتًا، موضحًا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (149 طفلاً).


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