للماميز .. 6 أطعمة تحتوي على عناصر غذائية مهمة للرضع

كتبت - ميرفت رشاد

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن التغذية المثالية خلال السنوات الثلاث الأولى من العمر مهمة لدورها في الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتعزيز النمو العقلي والبدني المنتظم، عندما يتعلق الأمر بالأكل الصحي للرضع ، فإن ضمان تلبية الاحتياجات الغذائية بمجموعة متنوعة من الأطعمة مع تقديم نكهات جديدة ومختلفة بانتظام أمر أساسي، وفقا لما نشره موقع " liherald".

فواكه وخضراوات برتقالية:

تقدم مزيجًا من النكهات الحلوة والمالحة بشكل معتدل ، وتوفر الفواكه والخضراوات البرتقالية بما في ذلك القرع والجزر والبطاطا الحلوة العديد من العناصر الغذائية الهامة، إنها مصادر رائعة للبيتا كاروتين ، وهو كاروتينويد يتم تحويله إلى فيتامين أ في الجسم. فيتامين (أ) ضروري لنظام المناعة القوي وللبشرة الصحية والرؤية المثلى في الضوء الخافت، بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الفاكهة والخضراوات البوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم ، وهو بدوره مهم في التحكم في ضغط الدم.

اللحوم والدواجن والبيض والفول والبقوليات:

توفر هذه المجموعة من الأطعمة نكهات لذيذة يستمتع بها الطفل جنبًا إلى جنب مع العديد من العناصر الغذائية المهمة بما في ذلك:

الكولين: يلعب دورًا مهمًا في عملية التمثيل الغذائي ونمو الدماغ المبكر.

البروتين: ضروري للنمو والتطور وكذلك الأداء الأمثل للجسم.

الحديد: يدعم نمو الدماغ ووظائف المناعة والنمو العام، في عمر 6 أشهر تقريبًا، عادةً ما تنضب مخازن الحديد لدى الأطفال المتراكمة في الرحم ، ولهذا السبب يحتاجون إلى البدء في تناول مصادر الحديد الغذائية في هذا العمر فإن 20٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-12 شهرًا معرضون لخطر الإصابة بنقص الحديد خلال فترة الرضاعة ، يُشجع على تقديم أطعمة للأطفال مثل أكياس طعام الأطفال الغنية بالحديد والبطاطا الحلوة والذرة والبازلاء والدجاج التي تجعل من السهل والمريح إعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بالبروتين والنكهات اللذيذة.

الزنك: يدعم وظيفة المناعة والنمو العام، ومعظم الأطفال الرضع الذين يتغذون على لبن الأم لا يتناولون كمية كافية من الزنك.

الأسماك:

تحتوي الأسماك على DHA ، وهو حمض دهني أساسي مهم لنمو العين والدماغ أثناء الطفولة ، بالإضافة إلى فيتامين د ، وهو عنصر غذائي أساسي يدعم صحة العظام والأسنان.

البروكلي والقرنبيط والسبانخ:

جنبًا إلى جنب مع إدخال النكهات المرة قليلاً ، توفر الخضار مثل هذه أيضًا فيتامين C ، وهو أحد مضادات الأكسدة الأساسية التي لها أهمية خاصة أثناء الطفولة لأنها تساعد الجسم على امتصاص الحديد غير الهيم من الأطعمة النباتية بشكل أفضل، عند إطعام طفلك الأطعمة الغنية بالحديد مثل الفاصوليا أو الحبوب الكاملة أو المكسرات أو البذور بأشكال آمنة للرضع ، قم بإقرانها بفاكهة أو خضراوات غنية بفيتامين سي لامتصاص الحديد الأمثل.

تقدم الحبوب الكاملة:

الشعير والكينوا والحبوب المدعمة بالحديد النكهات المكسوة والحلوة والمالحة، بالإضافة إلى الفوائد الغذائية بما في ذلك الحديد والزنك والبروتين والبوتاسيوم ، بالإضافة إلى الألياف الغذائية التي تساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي ووظيفة الأمعاء الصحية.

كريم جوز الهند واللبن الزبادي:

النكهات الحلوة قليلاً مثل كريم جوز الهند واللبن الزبادي اليوناني كامل الدسم يوفران أيضًا دهونًا ضرورية للنمو العام والتطور العصبي، بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر الدهون مصدرًا مهمًا للطاقة للأطفال .