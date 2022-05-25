كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنفذ خطة ناجحة لإطفاء حريق وإخلاء الكلية

كتب: محمد صبحى

نفذت كلية التكنولوجيا والتعليم تجربة ناجحة لإطفاء حريق وإخلاء الكلية بالكامل فى زمن مثالى 4 دقائق دون إصابات، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين والطلاب.

ويأتى ذلك برعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، ومتابعة الدكتور مصطفى علي رفاعي الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور عبدالله جلال غانم استشاري إطفاء الحرائق والعميد الأسبق لكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، وتحكيم الدكتورأحمد الجيوشي الأستاذ بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات ونائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني الأسبق والدكتور ناصر أيوب الأستاذ بقسم تكنولوجيا الإنتاج بالكلية.

وأشاد الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية بالتجربة ومدي نجاحها وتأثيرها المميز علي الطلاب والموظفين، ونوه إلى ضرورة تكرار مثل هذه التجارب من فترة لأخرى لتعليم الطلاب والموظفين كيفيه الإعتماد علي النفس وكيفيه إدارة الأزمة وقت الخطر حفاظا على أرواحهم.

وقد خطط وأشرف على التنفيذ الدكتور عبدالله جلال، وقد تم الخروج الآمن من الكلية فورا بعد سماع جرس الإنذار من مخارج الطوارئ طبقا للوحات الاسترشادية الموجودة فى كل الطرقات وعلى أبواب الطوارئ للتوجه إلى نقطة التجمع عند المعلن عنها باللوحات الاسترشادية وذلك للحفاظ على الأرواح وممتلكات الكلية، وقد تم تدريب ٣٠طالب من طلاب الفرقة الرابعة بالإضافة لمجموعة من الموظفين علي عملية الإطفاء وتتفيذ خطة الإخلاء.

وتم إعداد خطة مكتوبة لإخلاء الكلية، وتم توزيعها على الجميع لرفع الوعى بخطوات الإخلاء وأهميته وقت حدوث خطر يهدد الأرواح وممتلكات الكلية، كما تم التنبيه علي المشاركين بعدم التدافع أو القفز أو الجرى تحت أى ظرف ويجب التحرك بخطوة ومعتادة نحو مخرج الطوارئ طبقا للوحات الاسترشادية.