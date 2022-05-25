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قمر نهاية الشهر والمريخ والمشترى فى مثلث سماوي بديع يرى بالعين المجردة فجرا

الأربعاء، 25 مايو 2022 02:30 ص
قمر نهاية الشهر والمريخ والمشترى فى مثلث سماوي بديع يرى بالعين المجردة فجرا مثلث سماوي بالعين المجردة
كتب محمود راغب

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سيرصد بسماء مصر و الوطن العربى قبل شروق الشمس صبيحة اليوم الأربعاء 25 مايو 2021،  انتظام هلال قمر نهاية الشهر المتناقص في مثلث سماوي مع كوكب المريخ  وكوكب المشتري بالافق الجنوبي الشرقي قبل ساعات من شروق الشمس  وستشاهد بسهولة بالعين المجردة. 
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة برئاسة الدكتور ماجد ابوزاهرة فى تقرير،  أن المريخ والمشتري ، لهما لمعان ظاهري مختلف كثيرًا +0.7 و -2.2 على التوالي، سيظهر اهلال القمر المتناقص  أسفل اليسار (أو 5 درجات إلى الجنوب الشرقي السماوي) من الكوكبين.
 
إضافة لذلك ، عند مراقبة المريخ والمشتري يوميا سيبدو أنهما يقتربان من بعضهما البعض حتى موعد الاقتران بينهما يوم الجمعة. وليس هناك حاجة لاستخدام اية أجهزة لمراقبة السماء هذا الأسبوع .
 
سيشاهد كذلك كوكب الزهرة المتألق إلى أسفل يسار الثلاثي، وسيستمر هذا الكوكب في الشروق بالقرب من بداية الفجر من الآن و حتى أغسطس المقبل مما يتيح فرصة لالتقاط الصور الرائعة.  
 
 
 

كوكب المشترى

المريخ

كوكب المريخ

مثلث سماوى

القمر


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