قمر نهاية الشهر والمريخ والمشترى فى مثلث سماوي بديع يرى بالعين المجردة فجرا

كتب محمود راغب

سيرصد بسماء مصر و الوطن العربى قبل شروق الشمس صبيحة اليوم الأربعاء 25 مايو 2021، انتظام هلال قمر نهاية الشهر المتناقص في مثلث سماوي مع كوكب المريخ و كوكب المشتري بالافق الجنوبي الشرقي قبل ساعات من شروق الشمس وستشاهد بسهولة بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة برئاسة الدكتور ماجد ابوزاهرة فى تقرير، أن المريخ والمشتري ، لهما لمعان ظاهري مختلف كثيرًا +0.7 و -2.2 على التوالي، سيظهر اهلال القمر المتناقص أسفل اليسار (أو 5 درجات إلى الجنوب الشرقي السماوي) من الكوكبين.

إضافة لذلك ، عند مراقبة المريخ والمشتري يوميا سيبدو أنهما يقتربان من بعضهما البعض حتى موعد الاقتران بينهما يوم الجمعة. وليس هناك حاجة لاستخدام اية أجهزة لمراقبة السماء هذا الأسبوع .

سيشاهد كذلك كوكب الزهرة المتألق إلى أسفل يسار الثلاثي، وسيستمر هذا الكوكب في الشروق بالقرب من بداية الفجر من الآن و حتى أغسطس المقبل مما يتيح فرصة لالتقاط الصور الرائعة.