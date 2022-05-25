فى "يوم أفريقيا" القارة السمراء قبلة العالم.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " فى "يوم أفريقيا" القارة السمراء قبلة العالم.. الرئيس السيسى: مصر ستظل تسعى جنبا إلى جنب مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة.

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