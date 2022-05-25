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الأربعاء، 25 مايو 2022 08:18 م
أكرم القصاص
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فى "يوم أفريقيا" القارة السمراء قبلة العالم.. غدا باليوم السابع

الأربعاء، 25 مايو 2022 07:16 م
فى "يوم أفريقيا" القارة السمراء قبلة العالم.. غدا باليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " فى "يوم أفريقيا" القارة السمراء قبلة العالم.. الرئيس السيسى: مصر ستظل تسعى جنبا إلى جنب مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة.
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