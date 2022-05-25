غلق كلي لمطلع الدائري من محور اللبينى لأعلى طريق المنصورية والطريق السياحي لمدة شهر

كتب سيد الخلفاوى





أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى اإطار تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد وحتى طريق المنصورية ضمن المشروعات القومية للطرق والتى تشرف على تنفيذها وزارة النقل، ستقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى والشركة المنفذة للأعمال بتنفيذ أعمال التوسعة الخاصة بمطلع الطريق الدائرى ( القوس الشرقى " المنيب") للقادم من محور اللبينى والمؤدى إلى أعلى طريق المنصورية والطريق السياحى وربطه مع توسعة الطريق الدائرى المستحدثة.

واشارت محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لمطلع الطريق الدائرى فى الإتجاه المشار إليه وذلك لمدة شهر إعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 25/5/2022م وحتى صباح الخميس الموافق 23/6/2022م، على أن تتم الأعمال على مدار الــ 24 ساعة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والطالبية ومسئولى الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بإتخاذ ما يلزم نحو تسهيل حركة المرور ومنع التكدسات بمحيط الأعمال.



لافتا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والشركة المنفذة قامت بإجراء التحويلات المرورية الأتية:- - حركة المركبات القادمة من محور اللبينى وترغب بالصعود أعلى الطريق الدائرى إتجاه مناطق طريق المنصورية والطريق السياحى ستقوم بإستكمال السير بالطريق السطحى لمحور اللبينى ثم الدخول يساراً من أسفل المطلع المشار إليه إتجاه طريق المريوطية.

- الصعود أعلى الطريق الدائرى عن طريق المطلع القادم من طريق المريوطية ( القادم من شارع الهرم) للإتجاه المؤدى إلى مناطق المنيب.

- إستكمال السير لمسافة 450م أعلى الطريق الدائرى حتى فتحة الدوران الكائنة أسفل وصلة المريوطية ثم الدوران والعودة مرة اخرى إتجاه مناطق طريق المنصورية والطريق السياحى.

وأوضحت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعى والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بتنفيذ تعليمات اللجان المرورية وإتباع اللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال تفادياً للتكدسات.