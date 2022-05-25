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غدا طقس حار بالقاهرة وشبورة على الطرق والعظمى بالعاصمة 34 درجة

الأربعاء، 25 مايو 2022 11:36 ص
غدا طقس حار بالقاهرة وشبورة على الطرق والعظمى بالعاصمة 34 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب: محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء و جنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد نشاط رياح على شمال وجنوب الصعيد، وشبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس:  القاهرة العظمى 34  درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

 

 

 


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