عناصر غذائية يومية مهمة.. كيف تحصل عليها من طعامك

كتبت - ميرفت رشاد

تغذية الأسرة مسئولية لا يمكنك الاستخفاف بها، فمن الصعب مواكبة نظام غذائي متوازن وتناول طعام صحي والحفاظ على التغذية السليمة للجميع، لذلك، نحن بحاجة إلى إيجاد خيارات غذائية غنية بالعناصر الغذائية يحتاجها كل فرد من أفراد أسرتك بشكل يومي، وفى السطور القادمة سنوضح الأطعمة الغنية بالمغذيات التي يجب أن تستهلكها أسرتك كل يوم، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

5 أنواع من الأطعمة الصحية التي يجب عليك تناولها يوميًا:



1. الفيتامينات:

تعزز الفيتامينات جهاز المناعة وتقوي أسنانك وعظامك وتساعد على التمثيل الغذائي وتعزز تدفق الدم المناسب إلى الدماغ والجهاز العصبي، قد يحصل الشخص عادةً على جميع الفيتامينات التي يحتاجها من خلال نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون، لا تنسى تضمينها في نظامك الغذائي اليومى، أولئك الذين يأكلون القليل من الفاكهة والخضراوات والذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي قد يحتاجون إلى تناول مكمل فيتامين مع نصيحة الطبيب لتجنب أو تقليل النقص.

2. المعادن:



تشمل المعادن الأولية المغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور والكبريت والصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد. تتمثل أدوار هذه العناصر الغذائية في موازنة مستويات الماء والحفاظ على صحة الجلد والشعر والأظافر وتحسين صحة العظام.

من ناحية أخرى ، يساعد تتبع المعادن مثل الحديد والزنك والمنغنيز والكروم والنحاس واليود في تقوية العظام والحفاظ على صحة الأسنان وضمان تدفق الدم والأكسجين بشكل جيد والحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة والحفاظ على الجسم. مناعة متوازنة، للحصول على جرعة منتظمة من المعادن ، تناول أجزاء صغيرة من اللحوم ومنتجات الألبان والمكسرات والحبوب في نظامك الغذائي.

3. البروتين:



تشارك البروتينات في مجموعة واسعة من الأنشطة ، بما في ذلك ضمان نمو العضلات والعظام والشعر والجلد، كما إنها تساعد في التطور عن طريق إنتاج الأجسام المضادة والهرمونات والمركبات الحيوية الأخرى وتعمل كمصدر وقود للخلايا والأنسجة حسب الحاجة، يمكنك الحصول على البروتينات من منتجات الألبان المختلفة والدواجن والأسماك والفاصوليا والمكسرات وبعض الحبوب ، بما في ذلك الكينوا.

4. الدهون:



ترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون عمومًا بصحة سيئة، من ناحية أخرى ، هناك حاجة إلى بعض الدهون للحصول على صحة مثالية، توفر هذه الدهون الصحية الطاقة للجسم وتساعد في مجموعة متنوعة من العمليات ، فإن تناول الدهون الصحية مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة أمر بالغ الأهمية مع الحد من أو تجنب الدهون المشبعة والمتحولة.

5. الكربوهيدرات:



يجب تناول الكربوهيدرات البسيطة مثل الخبز الأبيض والمكرونة والأرز باعتدال ، يحتاج الجسم إلى الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الأطعمة الصحية مثل الأرز البني والكينوا والبطاطا الحلوة والذرة، يساعد على دعم وظائف المخ ، وقدرة الجهاز المناعي والجهاز العصبي على القيام بالأنشطة ، كما يساعد على الهضم.