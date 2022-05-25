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طلاب الدبلومات يؤدون الامتحانات العملية بمشاركة ممثلي القطاع الخاص.. صور

الأربعاء، 25 مايو 2022 05:31 م
طلاب الدبلومات يؤدون الامتحانات العملية بمشاركة ممثلي القطاع الخاص.. صور طلاب الدبلومات يؤدون الامتحانات العملية
كتب محمود طه حسين

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واصل طلاب شهادة إتمام الدراسة للدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، اليوم، أداء الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، كلٌ في تخصصه/ شعبته / برنامجه، للدور الأول للعام الدراسي 2021/2022، والتي تتم لأول مرة بمشاركة ممثلي القطاع الخاص.
 
وشارك في تنفيذ التقييمات النهائية لطلاب البرامج الفنية المبنية وفقًا للجدارات المهنية والذين يبلغ عددهم 23000 طالب / طالبة وبمشاركة أكثر من 1000 من ممثلي القطاع الخاص بمختلف تخصصاتهم وبمشاركة أكثر من 2000 من مقيمي وزارة التربية والتعليم.
 
وتنطلق يوم السبت المقبل الموافق 28 مايو 2022، الامتحانات النظرية لطلاب شهادة إتمام الدراسة للدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للدور الأول للعام الدراسي 2021/2022.
 
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التربية والتعليم

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تقييم طلاب الدبلومات الفنية


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