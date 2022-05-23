تجهيز 40 استراحة لرؤساء لجان وملاحظي الدبلومات الفنية بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد لجان الدبلومات الفنية والاستراحات أعمال تطهير بـ 13 إدارة تعليمية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي وجه بها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حرصاً على صحة الطلاب والمشاركين في الامتحانات، والعاملين بالمدارس، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ إنه يتابع الامتحانات العملية للدبلومات الفنية الجارية، كما تابع الاستعدادات لعقد امتحانات الدبلومات الفنية، يوم 28 مايو الجاري، لجميع نوعيات التعليم الفني" صناعي، زراعي، تجاري، فندق"، مشدداً على توفير كافة الإمكانيات، حرصاً على صحة الطلاب والمشاركين في الامتحانات، وتوفير المطهرات بأنواعها، والكمامات، وغيرهم من وسائل السلامةـ، مؤكداً على التعاون بين مديرية "التربية والتعليم، و الأمن، والصحة"، ومرفق الإسعاف، والدفاع المدني، والتأمين الصحي، ,مرفق مياه الشرب، ومديرية الكهرباء، استعداداً لامتحانات الدبلومات الفنية.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 32 ألف و800 طالب وطالبة سيؤدون اختبارات الدبلومات الفنية في 136 لجنة ب 13 إدارة تعليمية، لافتاً إلى أنه تم تنظيم اللجان ليكون بكل لجنة 14 طالب وطالبة فقط، تطبيقا للإجراءات الاحترازية.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من إعداد الاستراحات اللازمة، لإقامة رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين، وعددها 40 استراحة، لرؤساء لجان ومراقبي، وملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ،والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

‏وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم توفير الأدوات والأجهزة المتعددة التي يحتاجها رؤساء اللجان والمراقبين، لتصبح الاستراحات على أعلى مستوى، لتهيئة المناخ المناسب لهم أثناء فترة إقامتهم، بمتابعة محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، مشيراً إلى أن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وتم مراعاة قربها من اللجان، لتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في الامتحانات، ويتم تعقيمها وتطهيرها يومياً.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل لجان لمراجعة توافر كافة الإجراءات الاحترازية بجميع اللجان، ومراجعة طفايات الحريق، وكل بنود الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى تخصيص حجرتين للعزل بكل لجنة دبلومات فنية، كما شكلت لجان لمتابعة جاهزية رؤساء اللجان للجانهم، وتوفير كافة الإمكانيات لهم، وتم تخصيص واتس آب للتواصل الفوري بين رؤساء اللجان والإسعاف، والمطافئ، والمستشفيات، ومديرية الصحة، بالإضافة إلى أرقام المرافق الخدمية ذات الصلة.



استراحات الدبلومات بكفر الشيخ



التباعد بين الاسرة اتباعا للإجراءات الاحترازية



اهتمام بدورات مياه المدارس



تجهيز استراحات الدبلومات الفنية بكفر الشيخ



توفير اسرة للمشاركين



توفير بوتجاز



توفير ثلاجة



جانب من دورات المياه