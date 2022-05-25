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طلاب أولى ثانوى يبدأون امتحان الأحياء ورقيا.. والتعليم توجه بمكافحة الغش

الأربعاء، 25 مايو 2022 08:03 ص
طلاب أولى ثانوى يبدأون امتحان الأحياء ورقيا.. والتعليم توجه بمكافحة الغش امتحانات اولى ثانوى - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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بدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام، امتحان مادة الأحياء ورقيا فى المدارس، فيما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس بمكافحة الغش داخل اللجان، مشددة على أنه سيتم معاقبة اى طالب يتسبب فى الغش أو يقوم بتصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الفيس بوك.
 
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة، ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين، في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية، وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.
 
وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.
 
 
 

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