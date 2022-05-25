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طقس حار اليوم بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 34 درجة

الأربعاء، 25 مايو 2022 01:00 ص
طقس حار اليوم بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 34 درجة الطقس
كتب ـ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد،  لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء معتدل على جنوب البلاد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 34  درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.
 
 
 

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