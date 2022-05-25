طقس الخليج.. أتربة فى السعودية وحار فى الكويت وانخفاض درجات الحرارة فى الإمارات

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السعودية:
توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية السعودى ان يستمر تأثير العوالق الترابية والاتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ونجران يمتد تأثيرها الى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وسماء غائمة جزئيا مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة
الإمارات:توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأربعاء مغبرا نهاراً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً على البحر وتكون محملة ومثيرة للغبار نهاراً..و حركة الرياح: شمالية غربية – جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س .
و يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:23 والمد الثاني عند الساعة 22:35 والجزر الأول عند الساعة 15:17 الجزر الثاني عند الساعة 04:41.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، يضطرب تدريجياً ليلاً ..
ويحدث المد الأول عند الساعة 18:17 والمد الثاني عند الساعة 07:22 والجزر الاول عند الساعة 11:52 الثاني عند الساعة 01:09.
الكويت:وفى الكويت يكون الطقس حار والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .
وفى المساء مائل للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة مع فرصة للغبار العالق .
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