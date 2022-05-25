ضبط 411 كيلو جرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأبوتشت فى قنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطرى بقنا بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء، للضرب بيد من حديد على المخالفين، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.
وقال محافظ قنا، إن الحملة التى شنتها المديرية بمركز أبوتشت نجحت فى تحرير 4 محاضر مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية، بإجمالى وزن 411 كجم، مشيرا إلى التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم.
من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى، أن المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
ضبط 411 كيلو جرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأبوتشت فى قناالأربعاء، 25 مايو 2022 05:24 م
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قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطرى بقنا بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء، للضرب بيد من حديد على المخالفين، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.
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