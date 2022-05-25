اليوم السابع
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ضبط 290 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 25 مايو 2022 10:21 ص
ضبط 290 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى فى حملة مكبرة بالمنوفية ضبط لحوم غير صالحة للإستخدام الآدمى
المنوفية - محمد فتحى

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شن حى غرب شبين الكوم بمحافظة المنوفية حملة مكبرة برئاسة هناء عقيله رئيس حي غرب شبين الكوم للتفتيش علي المحلات العامة بحي غرب شبين الكوم.

 يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات  اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينيه والتفتيشية، وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف علي مدي صلاحية المنتجات، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي صحه وسلامه المواطنين. 

 أسفرت الحملة عن ضبط 290 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ومصادرة المضبوطات لعرضها علي اللجان المختصة. 

وأكدت هناء عقيله رئيس حى غرب، على استمرار وتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية بنطاق الحى، وتشديد الرقابة على الأسواق، حفاظا علي حقوق المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحمايه المواطنين وحرصا علي الصالح العام

جانب من اللحوم المضبوطة
جانب من اللحوم المضبوطة

 

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

حى غرب شبين الكوم

ضبط لحوم غير صالحة


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