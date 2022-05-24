مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية

فريق المحافظات

لقى شخصين مصرعهما وأصيب أثنين آخرين بإصابات متفرقة إثر حادث تصادم سيارة بدراجتين بخاريتين أمام قرية الطراينة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفي أشمون متوفيان ومصابان إثر حادث تصادم سيارة بدراجتين بخاريتين علي الطريق أمام قرية الطراينة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وبالإنتقال لموقع الحادث تبين هروب السيارة المتسببه في الحادث من موقع الحادث، وجاري البحث عنها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.