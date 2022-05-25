ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد المحال التجارية بدائرة حى الشرق بحوزته كميات من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية.

وأوضح ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه حرصاً من المديرية على مراقبة الأسواق والسلع الغذائية المقدمة للمواطنين ومراقبة الأسواق والسلع والتأكد من صلاحيتها ومدى جودتها وسلامتها، يتم شن حملات بشكل مستمر.

وأكد "ثابت"، أنه تم تشكيل حملة مكبرة تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية، وشن خلالها رجال الرقابة التموينية بقيادة خالد فهمى مدير إدارة الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة التموينيه وياسر جمعة ومحمد السحراوى والعربى عبد الحليم كبار مفتشى الرقابة التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المحال التجارية بدائرة حى الشرق بحوزته كميات من المواد الغذائية المتنوعة (85 قطعة شيكولاته - 30 عبوة كيك - 40 علبة كورن فليكس 20 علبة حلاوة 15 برطمان عسل، 30 عبوة أم على) وجميعها فى حالة إنتهاء للصلاحية طبقاً لتواريخ الإنتاج والإنتهاء المدون على كل عبوة، مخالفاً بذلك القانون 281 لسنة 1994 والقانون 10 لسنة 1966 تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وقد تحرر محضر والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .