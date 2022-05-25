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صور جديدة من مراسم حفل زفاف أنسى نجيب ساويرس

الأربعاء، 25 مايو 2022 10:57 ص
صور جديدة من مراسم حفل زفاف أنسى نجيب ساويرس مراسم حفل زفاف أنسى نجيب ساويرس
كتبت - سماح عبد الحميد

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انتشرت على صفحات السوشيال ميديا صورا جديدة لحفل زفاف أنسى نجيب ساويرس، الذى عقد أمس بحضور عدد كبير من المشاهير ورجال الأعمال، حيث أحيا الحفل النجم الكبير عمرو دياب، فى حضور الدكتور السير مجدي يعقوب.

صور من اكليل انسى نجيب ساويرس
صور من اكليل انسى نجيب ساويرس

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا جديدة لعقد الإكليل الذى تم فى أحد الكنائس الكبرى، فيما حضر حفل الزفاف في منطقة عروض الصوت والضوء أمام الأهرامات، عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ونجوم الفن .

نجيب ساويرس فى اكليل نجله
نجيب ساويرس فى اكليل نجله

وسرعان ما تداول عدد من الحاضرين لقطات من حفل زفاف أنسي نجيب ساويرس، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، حيث شهد الحفل عددا من الفقرات الاستعراضية.

عائلة نجيب ساويرس
عائلة نجيب ساويرس

نجيب ساويرس

انسى نجيب ساويرس

حفل زفاف انسى نجيب ساويرس

حفل زفاف نجل نجيب ساويرس


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