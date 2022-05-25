صور.. أوقاف الأقصر تطلق البرنامج الصيفي للطفل لغرس القيم

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزاره الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن بدء فعاليات البرنامج الصيفي للطفل لغرس القيم والمفاهيم الصحيحة، وذلك فى إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي الذى تقوم به وزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزاره الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفي، أنه بدأت مديرية الأوقاف بالمحافظة فى فعاليات البرنامج الصيفي للطفل وذلك بمسجد أحمد العديسى بالطود، ومسجد الشيخ ريان بأصفون، حيث يهدف هذا البرنامج إلى إثراء الجانب الدينى ، والفكرى للطفل، والعمل على تنميه روح الولاء والإنتماء وغرس المفاهيم والقيم الدينية الصحيحة.

فيما أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن انتهاء مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر من فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بالدعاة عن القضايا السكانية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به الوزارة، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم إعداد التدريب للدعاة عن القضايا السكانية بمشاركة المجلس القومى للسكان ووزارة الصحة وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، والذى عقد على مدار اليومين الماضيين، حيث كان يهدف هذا البرنامج إلى إثراء الجانب الدينى والفكرى للداعية.



البرنامج الصيفى للطفل بالأقصر



انطلاق البرنامج الصيفى للطفل



انطلاق البرنامج الصيفى للطفل