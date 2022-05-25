شون وصوامع المنيا تستقبل 357 ألف طن من محصول القمح بجميع المراكز

المنيا-حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إنه تم توريد 357499 طنا و883 كيلو جرام، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية منذ بدء موسم حصاد 2022، حيث تم توريد 14823 طنا و532 كيلو جرام من القمح حتى أمس الثلاثاء، وذلك من خلال 44 موقعا تخزينيا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.



وأشار المحافظ إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، وإجمالى المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الاقماح، تم توريد 357 ألف طن حتى الآن، مؤكداً على ضرورة التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن، موضحا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل أى شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001 - 2342200).