ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان الخلية أنه "أنهت اللجنة الخاصة بالأمر الديواني 18 والمكونة من مجموعة من الضباط من قيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية، أعمالها لنقل جميع المواد الخطرة من موانئ البصرة ومطاري البصرة وبغداد إلى منطقة إخلاء آمنة خصصت لهذا الغرض".



وأضافت، أنه "أصبحت الموانئ والمطارات خالية من المواد السامة والمشعة في الوقت الحاضر وتم إخلاء 151 حاوية و123 طردًا من ميناء أم قصر الشمالي والأوسط الجنوبي وميناء المعقل ومطار البصرة ومطار بغداد".