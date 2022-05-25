سكرتير عام محافظة شمال سيناء يشدد على سرعة إنهاء مشروعات الخطة الاستثمارية

شمال سيناء - محمد حسين





جاء ذلك أثناء لقائه اليوم مع رؤساء مجالس المدن والقطاعات المركزية ومديرى مديريات الخدمات والمرافق بالمحافظة، إلى جانب صبحية أبو الفتوح مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، والمقاولين المنفذين للمشروعات بدائرة المحافظة، وذلك لبحث موقف المشروعات المنفذة وبحث أسباب تعثرها بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



وأشار إلى أنه يتم السعى نحو صرف مستحقات المقاولين المنفذين فور الانتهاء من تنفيذ العملية وعرض المستخلصات، وتوفير مبلغ 159 مليون جنيه مؤخرا لتوزيعه على مجالس المدن والمقاولين المنفذين للمشروعات . أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء ، على سرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الحالية، مضيفا أنه يجب إسراع الخطى في تنفيذ المشروعات على مستوى مجالس المدن، مع الالتزام بكراسات الشروط في التنفيذ واتباع المواصفات المحددة.جاء ذلك أثناء لقائه اليوم مع رؤساء مجالس المدن والقطاعات المركزية ومديرى مديريات الخدمات والمرافق بالمحافظة، إلى جانب صبحية أبو الفتوح مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، والمقاولين المنفذين للمشروعات بدائرة المحافظة، وذلك لبحث موقف المشروعات المنفذة وبحث أسباب تعثرها بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.وأشار إلى أنه يتم السعى نحو صرف مستحقات المقاولين المنفذين فور الانتهاء من تنفيذ العملية وعرض المستخلصات، وتوفير مبلغ 159 مليون جنيه مؤخرا لتوزيعه على مجالس المدن والمقاولين المنفذين للمشروعات

يذكر أن الخطة الاستثمارية للعام الجارى 2021 / 2022 بلغت 318 مليون جنيها، وذلك بخلاف الاعتمادات المركزية وتم توزيعها على مجالس المدن لإقامة المشروعات والمرافق الخدمية على مستوى المحافظة .