اليوم السابع
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سفير هولندا بالقاهرة: مصر أعطت أولوية لتحسين ظروف المرأة

الأربعاء، 25 مايو 2022 01:02 م
سفير هولندا بالقاهرة: مصر أعطت أولوية لتحسين ظروف المرأة سفير هولندا
كتبت: هناء أبو العز

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قال هان ماوريتس شخابفلد، سفير هولندا في مصر و سفير مبادرة الاتحاد الأوربي: "نحن من أجلهن" عن امتنانه لتمكنه أخيرًا من الاحتفال بعيد الملك في مصر بعد انحسار جائحة كورونا.
 
 
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_جانب من الحفل
 
وأشار السفير شخابفلد إلى أنه على مدار العامين الماضيين، عمل بشكل وثيق مع مصر في ملفات مختلفة وخاصة في ملف المرأة، بعد ان اعطت الحكومة المصرية الأولوية لتحسين ليس فقط حقوق المرأة ولكن أيضًا ظروف حياتها وعملها. "
 
 وكانت سفارة مملكة هولندا في مصر بالأمس، احتفلت بعيد الملك، الذى يمثل اليوم الوطني الهولندي تكريما لعيد ميلاد الملك ويليم ألكسندر، وشارك في الفاعلية مسؤولون مصريون رفيعو المستوى وشخصيات مؤثرة بالإضافة الى مجموعة من السلك الدبلوماسي.
 
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جانب من الحفل
 
وأضاف سفير هولندا إلى أن الروابط والتعاون بين مصر وهولندا حول مواضيع إدارة المياه والري والزراعة وأعمال الدلتا تمتد عبر القرنين العشرين والحادي والعشرين، وسنواصل العمل مع مصر في مجالات المياه والزراعة المستدامة والأمن الغذائي، ونتشاطر معرفتنا المتبادلة في هذه المجالات مؤكدًا: تقف هولندا على أهبة الاستعداد لما لديها من خبرة للمساعدة في إبراز الإنجازات المصرية في هذا المجال في الاجتماع الذي يعقد في نوفمبر في شرم الشيخ في COP27. "
 
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_جانب من الحفل
 
وفيما يتعلق بالتنمية، قال سفير هولندا: نحن نعمل على خلق المزيد من الحوافز المالية والفرص لتقاسم الخبرات الهولندية مع مصر وتنفيذ المشاريع الهولندية المصرية هنا،  كما نواصل دعم الشركات الهولندية التي ترغب في توسيع وجودها هنا، وزيادة الاستثمار الهولندي الكبير بالفعل في مصر، من خلال دعمنا المعزز، ونأمل أن نساعد مصر في رحلتها نحو مجتمع أخضر شامل وشريك تجاري متساوٍ في الفرص لجميع سكانها .
 
واختتم السفير شابفيلد كلمته بالإعراب عن ثقته في أن الشراكة بين هولندا ومصر ستنمو وتزدهر أكثر في المستقبل.
 
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_الاحتفال بعيد الملك
 
 
 

هولندا

عيد الملك

مصر وهولندا

الزراعة والموارد المائية


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