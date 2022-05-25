سعر الذهب اليوم فى مصر يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1055جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء خلال التعاملات الصباحية تراجعا بحوالي 5 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 1055 جنيها للجرام مقابل 1060 جنيها، وذلك بعد ارتفاع ملحوظ آخر 48 ساعة في سوق الصاغة بمصر.

وتشير التوقعات إلي تغيرات في أسعار الذهب بالسوق المصري خلال الساعات القادمة وذلك مع المضاربة والعرض والطلب على الذهب، وكذلك التغيرات في سعر الذهب بالبورصة العالمية.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 يسجل 903 جنيهات.



عيار 21 يسجل 1055 جنيها.



عيار 24 يسجل 1206 جنيهات.



الجنيه الذهب 8440 جنيها

شعبة الذهب: طرح إنتاج مشغولات ذهبية من عيار 14

شهدت الأسواق المحلية تباينا في أسعار الذهب والمشغولات الذهبية بين ارتفاع وانخفاض علي معدل سريع علي مدار اليوم، وأرجع المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية هذا التباين الي حركة العرض والطلب في الأسواق المحلية، مشيرا إلي أن النمط الشرائي السائد في الأسواق هو للاستثمار في الذهب وليس للتزين ويعتبر هذا النمط منطقي نسبيا في ظل ارتباك الأسواق العالمية وضبابية اتجاهاته وموجات التضخم العالمي التي نتجت عن العقوبات الاقتصادية علي السوق الروسية .

وأوضح ميلاد أن شراء الذهب كنمط استثماري أو كمخزن للقيمة هو استثمار طويل الأمد وأن تغييرالنمط الشرائي للمستهلك للتوجه لشراء لمشغولات ذهبية وحلي والتي لا تفقد من قيمتها مع الاستهلاك، أفضل من شراء السبائك الخام كما سيشكل ذلك استفادة إضافية للمستهلك باستغلال تلك المشغولات الذهبية كحلي لحين اتخاذ قرار البيع طبقا لنظام الاستثمار المناسب له، كما سيسهم ذلك في خلق حالة من الاستقرار في أسعار الذهب محليا ويعزز من امكانيات ودور مصانع المشغولات الذهبية .

وأضاف ميلاد أن الشعبة تناقش طرح إنتاج مشغولات ذهبية من عيار 14 كحد أدنى لعيار الذهب في المشغولات الذهبية وذلك بما يتوافق مع ذوق المستهلك المصري كما تعتبر الأعيرة أقل من 14 أقرب في الشكل للنحاس منها الي الذهب، علي أن يتم طرح تلك النوعية من المنتجات للحوار المجتمعي ومتابعة مدى إقبال المستهلك المصري عليها قبل البدء الفعلي في الإنتاج، موضحا أن ذلك القرار من شأنه تخفيف الأعباء علي الشباب المقبلين علي الزواج كما سيقلل من الطلب المتزايد علي الخام محققا استقرارا كبيرا في الأسعار .