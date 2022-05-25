اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مايو 2022 07:47 م
أكرم القصاص
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زيلينسكى: أوكرانيا راضية عن موقف الصين من "الحرب مع روسيا"

الأربعاء، 25 مايو 2022 06:45 م
زيلينسكى: أوكرانيا راضية عن موقف الصين من "الحرب مع روسيا" الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ

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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الصين اختارت سياسة الابتعاد عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وكييف راضية في الوقت الراهن عن هذه السياسة.


وقال الرئيس الأوكراني - عبر الفيديو لمؤتمر دافوس الدولي، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء "إن الصين اختارت سياسة الابتعاد بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.. وفي الوقت الحالي أوكرانيا راضية عن هذه السياسة، فهو وضع أفضل من مساعدة روسيا الاتحادية في أي حال".


وأضاف: "أريدُ أن أصدّق أن الصين لن تنتهج سياسة أخرى، ولكي نكون صادقين نحن راضون عن هذا الوضع ،وأن الصين كانت هي أكبر شريك تجاري لأوكرانيا قبل حرب روسيا، والآن، لم نلحظ أي خطوات صينية ضد أوكرانيا، ولكنها لم تتخذ في الوقت نفسه أي خطوات لدعم أوكرانيا".

وأضاف أن بلاده لن تتنازل عن أراض مقابل إنهاء الهجوم الروسي.

وقال إنه "لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدرك تماما ما يحدث في أوكرانيا"، وأكد أن "بلاده تخوض حربا من أجل الحرية والاستقلال"، لافتا إلى "حاجة روسيا لإظهار رغبتها في خوض محادثات مثل سحب قواتها ومعداتها إلى مواقع ما قبل الـ24 من فبراير".

 


 


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