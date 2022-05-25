زيارة علمية لطلاب المصايد بجامعة أسوان إلى كرواتيا.. صور

أسوان - صلاح المسن

نظمت جامعة أسوان، زيارة علمية لطلاب كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك إلى جامعة دوبروفينيك بدولة كرواتيا.

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، في تصريحات صحفية، أنه في إطار الخطة الدراسية لبرنامج درجة الماجستير الدولي في "العلوم في الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك والاستزراع المائى"، والبرنامج هو نتاج تعاون مشترك بين أربع جامعات مصرية (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - جامعة الإسكندرية - جامعة أسوان وجامعة مطروح) مع أربعة جامعات أوربية بدول (البرتغال - إيطاليا - كرواتيا – سلوفينيا).

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، أنه يأتي هذا التعاون المشترك في إطار أنشطة مشروع "تبادل المعرفة في الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط" والممول من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج Erasmus+..

وأشار الدكتور صلاح الساعي عميد كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك إلي حصول الطلاب المتميزين المسجلين لدرجة الماجستير الدولي بكلية تكنولوجيا المصايد والاسماك- جامعة أسوان على فرصة سفر للدراسة والتدريب بأحد الجامعات الأوروبية المشاركة بالمشروع، وهي جامعة دوبروفينيك بجمهورية كرواتيا.

كما تقع مدينة دوبروفينيك في جنوب كرواتيا على الساحل الأدرياتيكي وتعد واحدة من الوجهات السياحية الأكثر بروزًا على البحر الأدرياتيكي.

ووصل وفد طلاب جامعة اسوان الى مدينة دوبروفينيك بصحبة الدكتورة رجاء عبد الله- مدرس تغذية الأسماك جامعة أسوان، وكان في استقبالهم الدكتورة تتيانا استاذ البيولوجيا البحرية وتم الاتفاق على جدول العمل الخاص بالزيارة والتعريف ببعض المناطق السياحية بالمدينة.

وأوضحت الدكتورة رجاء عبد الله مدرس تغذية الأسماك، أنه تضمن برنامج الزيارة في أول يوم اصطحاب الوفد المصري الى رحاب جامعة دوبروفينيك (المبني الرئيسي) حيث استقبلتهم البروفيسور ساندرا رئيس المكتب الدولي بحفاوة بالغة وقدمت شرحا مبسطا عن كليات الجامعة وأهم التخصصات الموجودة ونظام الدراسة.

وتنوعت أنشطة الزيارة بين زيارات ميدانية الى متحف الأحياء المائية وجزيرة لوكروم هي محمية طبيعية مذهلة وغير مأهولة على بعد 600 متر من ميناء دوبروفنيك التاريخي في البحر الأدرياتيكي والتي تحتوي على أنقاض دير بنديكتيني سابق، كما تلقى الطلاب عددا من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية على جمع العينات وتحليل الـ RNA واستخلاص الصبغات والانزيمات، ودراسة الشكل الظاهري والتشرحي لأنواع من المحار، وكذلك عزل بعض المسببات المرضية من الأسماك. وقد أظهر الطلاب مهارة ملحوظة في التطبيقات العملية، والتي أشاد بها أساتذة الكلية بجامعة دوبروفنيك، وفي ختام الزيارة واستعرضت بروفيسور تتيانا مواعيد اللقاءات المستقبلية للمشاركين في برنامج الماجستير الدولي من الجامعات المصرية والأوربية مستقبليا.



جانب من الزيارة



زيارة علمية لطلاب كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك لكرواتيا