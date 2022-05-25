جامعة أسوان تشارك بورشة عمل لإعداد مشروع معلمى اللاجئين والمهاجرين

أسوان - عبد الله صلاح

صرح الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، أن جامعة أسوان شاركت فى ورشة عمل لإعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين والوافدين ومعلمى الطوارئ، كما شارك فى تلك الورشة وفد من الجامعة برئاسة الدكتور نادى كمال عزيز جرجس مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة.



وأضاف الدكتور أيمن عثمان، أن الورشة تناولت إنجازات وعروض كل جامعة من الجامعات المشاركة في المشروع وهي جامعة أسوان و7 جامعات أخري وهي جامعة الأزهر الشريف و6 أكتوبر والزقازيق وهيلوبليس من مصر وجامعة كريت من اليونان وجامعة فرديرك من قبرص وجامعة باث من المملكة المتحدة وذلك برعاية جامعة هيلوبليس المنسق الرئيسى للمشروع.



وأوضح الدكتور نادي كمال عزيز مدير مركز الضمان والجودة والاعتماد، أنه تم عرض ما تتضمنه الشبكة العربية الأوروبية عن تعليم اللاجئين والمهاجرين، مع عرض أهمية استخدام المعمل المتميز لتكنولوجيا المعلومات بكل كلية لتدريب الطلاب والمعلمين أثناء الخدمة.



وأشار إلى أنه تم التركيز على استخدام استراتيجيات وطرق تدريس تواكب عصر التحول الرقمى، والتخطيط للمرحلة النهائية للمشروع فى ضوء أهدافه، والنشر بكل الطرق عن المشروع وأهداف وانجازاته وكذلك نشر الأبحاث ذات الصلة بالمشروع وجودة التعليم، كما سوف يتم عقد مؤتمر موسع عن المشروع خلال شهر أكتوبر 2022.







