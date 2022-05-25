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روسيا: اليابان تتحرش بأنشطة التدريب المشتركة التقليدية لقوات موسكو وبكين

الأربعاء، 25 مايو 2022 09:44 م
روسيا: اليابان تتحرش بأنشطة التدريب المشتركة التقليدية لقوات موسكو وبكين زاخاروفا
كتب أحمد عرفة

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قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن سلطات اليابان تتحرش بأنشطة التدريب المشتركة التقليدية للقوات المسلحة لروسيا والصين، وتقدم أهدافها بشكل مشوه، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، أنه لسوء الحظ، هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها كيف تتحرش طوكيو الرسمية بهذه الأحداث التدريبية التقليدية بالفعل للقوات المسلحة للبلدين، وتعرض أهدافها ومحتواها بشكل مشوه، بل وتربطها بالعملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا تراقب عن كثب النشاط العدائي للحكومة اليابانية، وتحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير لتعزيز القدرة الدفاعية.

 


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