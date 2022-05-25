"ربك يبارك".. شاهد تفريغ القمح آليا بعد الحصاد فى كفر الشيخ".. بث مباشر

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع طريقة تفريغ القمح آليا دون أن تلمسه يد، بعد حصاده ودرسه آلياً بزراعات محطة البحوث الزراعية بسخا، ونجد عدد من الآلات التي تستخدم في الحصاد، وبعد تخزين القمح داخل الآلة عقب الحصاد، تتجه الآلة لجرارات، لتفرغ القمح بأجوله، ولا يوجد إلا عدد قليل من العمال، لوضع الجوال في واجهة اسطوانة كبيرة يخرج منها القمح، المخزن في آلة الحصاد.

قال الدكتور مجدي السماحي، وكيل محطة البحوث الزراعية بسخا، كما نرى تتم العملية آلياً من بداية الحصاد والدريس، حتى تفريغ القمح ووضعه في أجوله، إنتاج قمح متميز في زراعات محطة البحوث الزراعية بسخا.

وأضاف السماحي، كل اهتمامنا ان يكون المنتج من القمح وغيره من المحاصيل متميز، ونسعى دائماً لانتاج أصناف تتحمل الملوحة والتغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم، ولابد أن نجد قوت يومنا، والدولة تعمل جاهدة في تطوير الزراعة وتقدمها.