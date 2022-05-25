رئيس وزراء سريلانكا يؤدى اليمين الدستورية كوزير للمالية

ذكرت قناة (إيه بي سي) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السريلانكي عين ويكريمسينجه وزيرا للمالية في محاولة واضحة لاستعادة مصداقية سريلانكا، بينما تتفاوض الحكومة على حزمة الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي.

وكان الرئيس السريلانكي قد قام بتعيين ويكريمسينجه كرئيس وزراء جديد للبلاد، بعد استقالة سلفه شقيق الرئيس "ماهيندا راجاباكسا" في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب أزمة ديون أوشكت على إفلاس سريلانكا وتركت شعبها يواجه نقصا في الوقود والغذاء والضروريات الأخرى.

يشار إلى أن سريلانكا تقترب من الإفلاس بعد أن قالت إنها تعلق سداد 7 مليارات دولار من القروض الخارجية التي كان من المقرر أن تدفعها هذا العام من أصل 25 مليار دولار مستحقة بحلول عام 2026.. ويبلغ إجمالي ديونها الخارجية 51 مليار دولار.