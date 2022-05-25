رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي: المواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين قد تستمر لعقود

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، مارك ميلي، عودة خطر الحرب بين القوى العظمى إلى العالم الحديث، موضحا أن المواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين قد تستمر لعقود، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، غلال حفل أداء اليمين لخريجي هيئة تدريب ضباط الاحتياط بأمريكا، أنه إذا سمحنا بتحقيق روسيا لأهدافها في أوكرانيا، فإن مجموعة القواعد التي تم وضعها بعد عام 1945 ستخرج من النافذة، وإذا خرجت من النافذة، فمن الأفضل أن تتمسكوا، لأنه في السنوات القادمة سيكون هناك شيء سيء للغاية، لذلك من المهم جدا الحفاظ على هذه القواعد، وتعزيزها، وسيكون هذا الشيء لصالح الجميع، لصالح العالم بأسره، إنها على المحك.

وتابع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، : ظهر خطر حروب بين القوى العظمى، رغم أنني لا أريد أن أتوقع ماذا سيحدث، والآن على عاتقكم وعاتقنا تقع مسؤولية ضمان استمرار السلام بين القوى العظمى، الذي تم إنشاؤه عام 1945، ونقله إلى الأجيال القادمة، والقوتين العظميين روسيا والصين لهما أهمية كبيرة، وطوال خدمتكم العسكرية، وربما طوال حياتكم الطويلة، سوف تتعاملون معهم، نحن بحاجة إلى الحفاظ على السلام والاستقرار، وليس بدء حرب بين القوى العظمى.