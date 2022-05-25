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رئيس دونيتسك: هناك خطط لمحاكمة المتطرفين النازيين الأوكرانيين

الأربعاء، 25 مايو 2022 07:20 م
رئيس دونيتسك: هناك خطط لمحاكمة المتطرفين النازيين الأوكرانيين أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن هناك خططا لمحاكمة المتطرفين النازيين الأوكرانيين، وفقا لروسيا اليوم.

 

وفى وقت سابق، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على مرسوم يقضي بمنح الجنسية الروسية لسكان مقاطعتي "زابوروجيه" و"خيرسون" في أوكرانيا وفق إجراءات مبسطة.

 

وأدرج بوتين بمرسومه الذي نشر نصه على بوابة الوثائق القانونية الرسمية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، تعديلات في المرسوم الرئاسي من 24 أبريل العام 2019 بشأن تحديد فئات الأشخاص الذين يحق لهم التقدم بطلب للحصول على جنسية روسيا وفق إجراءات مبسطة في الأغراض الإنسانية.

 

وبموجب التعديلات الجديدة، فإن سكان "زابوروجيه" و"خيرسون" ستشملهم نفس الأحكام والإجراءات التي تنطبق وفق المرسوم على سكان "دونيتسك" و"لوجانسك" شرقي أوكرانيا.


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