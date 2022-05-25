رئيس جامعة المنوفية يشيد بطلاب الهندسة الإلكترونية: يقدمون أفكارا وحلولا مبتكرة

المنوفية - محمد فتحى

افتتح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية المعرض السنوى لكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، بحضور الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن عميرة عميد الكلية، وجمع كبير من عمداء الكلية السابقين والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ضم المعرض عددا كبيرا من المشروعات المتميزة لأقسام الكلية، وشارك فيه مختلف الفرق الدراسية ومن الخارج بعض المراكز والأكاديميات التعليمية للأطفال، وذلك باستخدام إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمى وأحدث التكنولوجيا، وقام رئيس الجامعة بتفقد كل مشروع على حدة، والاستماع إلى كل فريق طلابى وفكرة المشروع والتطبيق العملى له.

شملت المشروعات العديد من الأفكار المبتكرة والتى استطاع من خلالها الطلاب تقديم حلول مبتكرة بأقل تكلفة لمختلف مشاكل الصناعة وتلبية احتياجات المجتمع، حيث قدم الطلاب فكرة عربة ذاتية التحكم تستخدم فى عمليات النقل لمخازن البيع، تطبيقات موبايل مختلفة لترجمة التحاليل الطبية والتشخيص بناء على النتائج، وأجهزة رسم قلب وكشف الكذب، ومشروع فرز المخلفات باستخدام تقنية معالجة الصور بواسطة ذراع آلى يستخدم فى المدن الذكية والذى فاز بالمركز الأول فى هاكسون مصرى أقيم بجامعة بنها فى تراك المدن الذكية، ومشروع طبى عن روبوت جراحى يستخدم في العمليات الجراحية الدقيقة، وجهاز ضد المطر لحماية المنشآت من المطر أوتوماتيكيا، وتطبيق موبايل عن السواقة الآمنة يقوم بتنبيه السائق فى حالة حدوث أى مشكلة، وجهاز توليد كهرباء من حرارة رمال الصحراء واسطوانة لتوليد الكهرباء بأقل تكلفة وبطريقة آمنة، ونظام ذكاء اصطناعى للتعرف على الوجه وتسهيل الخدمات المقدمة له خاصة فى البنوك والمؤسسات التى تتعامل مع جمهور كبير بشكل يومى.

كما شملت تطبيقات الواقع الافتراضى فى مجال الأجهزة الطبية والرعاية الصحية وتوفير بيئة تعليمية للطلاب للتعلم على الأجهزة الطبية بشكل عملى، وتطبيق موبايل لرى الأراضى الزراعية عن بعد مما يوفر الأيدى العاملة، وجهاز مانع سرقة الكهرباء الذكى، ونظام مبتكر لتبريد الموتورات الكبيرة لتشغيل خط إنتاج كامل بأقل تكلفة وأكثر أمانا للعاملين، وحضانة أطفال مرتبطة بتطبيق موبايل يسهل معرفة حالة الطفل عن بعد والتعامل مع أى طوارئ، عصا ذكية للمكفوفين ومساعدتهم عن طريق إرسال واستقبال موجات فوق صوتية، ومزودة بسنسور حساس للحراة لحماية الشخص المكفوف ونظام تتبع للعصا لإرسال موقع الشخص فى حالة أن يضل طريق عودته لمنزله، ومشروع كرسى متحرك ذكى باستخدام إشارات العضلات للمرضى ذوى الاحتياجات الخاصة، ونظام تتبع المنتج بالإضافة إلى أفكار أخرى تم عرضها على وتم اختيار العديد منها لتطبيقها وتشغيلها، ومشروع عبارة عن روبوت طبى بديل للممرضة خاصة فى ظل أزمة كورونا مما يساهم فى تقليل فرص نقل العدوى، وروبوت زراعى يقوم بأعمال الزراعة والحصاد اعتمادا على الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي، جوانتى ذكى لتحويل إشارات الصم والبكم إلى كلمات مكتوبة، وبوابة ذكية تفتح وتقفل فقط لمن يلتزم بالإجراءات الوقائية والإحترازية، وجهاز تعقيم للأيدى وقياس الحرارة ومعدل النبض ونسبة الأكسجين عن بعد.

هذا وأشاد رئيس الجامعة بأفكار الطلاب المبدعة والمبتكرة وهذا عهده الدائم بكلية الهندسة الإلكترونية كلية العباقرة والمخترعين الكلية المتميزة على مستوى الجامعات، ودعا رجال الصناعة بتبنى هذه الأفكار وتصميمها وتشغيلها والاستفادة منها لتحقيق أعلى كفاءة بأقل التكاليف بما يخدم خطة الدولة المصرية فى محاور التنمية المستدامة، والتحول الرقمى الذى يدعو إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والانطلاق بقوة إلى عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الجامعة تدعم جميع أبنائها وتسعى جاهدة لتوفير الجو الملائم لإطلاق إبداعاتهم واختراعاتهم.



رئيس الجامعة خلال الإفتتاح