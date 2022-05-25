رئيس جامعة المنوفية يستقبل فريق المراجعة الخارجية من الشركة المانحة للأيزو

المنوفية - محمد فتحى

استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية فريق المراجعة الخارجية من الجهة المانحة لشهادة الأيزو Russian Register وذلك لمراجعة الجهاز الإداري للجامعة وقطاعاتها المختلفة لتجديد الحصول على شهادة الأيزو ISO 9001: 201

ورحب مبارك ، بالفريق الذى يضم المهندس ممدوح فتحى كبير المراجعين بالشركة الروسية المانحة للشهادات، والدكتور محمد أمين، والدكتور مصطفى متولى استشاريان بالشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم، موضحا أن الجامعة حصلت على شهادة الأيزو العام الماضى، وتحرص الجامعة دائما على تطبيق معايير الجودة، وجودة العملية التعليمية، وتعمل جاهدة لتحقيق رسالتها لتكون من الجامعات الرائدة فى تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية، وتنفيذ خطتها الاستراتيجية 2020/ 2030 التى وضعتها توافقا مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وعرض رئيس الجامعة، بعض الإنجازات التى حققتها الجامعة فى عام منذ الحصول على شهادة الأيزو، والسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات، مشيدا بمجهودات فريق العمل بالجامعة وبموحدة ضمان الجودة.

وعقب اللقاء توجه فريق المراجعة لتنفيذ أجندة الزيارة ومراجعة ملفات إدارات الجامعة ووحداتها طبقا لمتطلبات المواصفة، وسوف يعقد في نهاية الزيارة غدا الخميس جلسة ختامية مع رئيس الجامعة والعاملين لاستعراض نتائج الزيارة، وإعلان النتيجة.

حضر اللقاء الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والمحاسب جلال عبد السلام القائم بعمل أمين عام الجامعة، أمينا عام الجامعة المساعدان المحاسب أيمن محفوظ، المحاسب محمد سعيد، الدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، و الدكتورة رانيا عزمى نائب مدير المركز، أحمد صالح مدير إدارة التطوير وتقويم الأداء لضمان الجودة، أسماء رفعت المدير الإدارى بالمركز.