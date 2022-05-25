رئيس جامعة الزقازيق يفتتح تجديدات كلية التجارة ويسلم كراسى متحركة لذوى الهمم

الشرقية - حمدى عبد العظيم

افتتح الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء، عدداً من تجديدات البنية التحتية بكلية التجارة، فى إطار زيارة تنظمها الكلية تحت شعار "فى حب كليتنا وجامعتنا"، ورافقه خلال الزيارة الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاطف الصياد أمين عام الجامعة، وكان فى استقباله الدكتور هلال عفيفى عميد كلية التجارة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب بالكلية.

وقد قام رئيس الجامعة بزيارة متابعة لقاعات الساعات المتعددة الجديدة ( أ ، ب ) ، كما افتتح قاعة الساعات المعتمدة، وجناح الحمامات الجديدة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وقاعة الاجتماعات الرئيسية، وقاعتي الدراسات العليا، والسلم الجديد بمدخل الكلية.

كما قام الدكتور عثمان شعلان خلال الزيارة بتسليم كراسى متحركة لثلاثة من الطلاب ذوى الهمم بالكلية، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في رعاية ذوي القدرات الخاصة وتشجيعهم، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع لهم ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم، مشيراً إلى أن ذوى الهمم فى منحة وليس محنة لأنهم أشخاص متميزون ويجب التعامل معهم بما يليق بهم احترامًا وتقديرًا مثلهم مثل غيرهم، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار احترام جامعة الزقازيق لأصحاب القدرات المتميزة ، مشيراً أيضاً إلى أن تقديم تلك المساعدات لهو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.