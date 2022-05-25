رئيس الشيشان يطالب بولندا باعتذار رسمي للسفير الروسي بسبب اعتداء عيد النصر

كتب أحمد عرفة

طالب رئيس الشيشان الروسية، رمضان قديروف، السلطات البولندية باعتذار رسمي للسفير الروسي في بولندا بعد الاعتداء الذي تعرض له يوم عيد النصر، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس الشيشان الروسية: ما الذي تحاول بولندا تحقيقه؟ بعد أوكرانيا، فمن الأفضل أن تعتذروا رسميا من سفيرنا، ونحن لن ندع ذلك يمر ببساطة، ضعوا هذا في اعتباركم، لقد بدأتم في لعب ألعاب سيئة للغاية مع دولتنا، لا تلعبوا على أنغام الغرب وأمريكا، فهذا لن يؤدي إلى الخير.

وفى وقت سابق أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 671 قتيلاً ومصابًا من الأطفال منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام على موقع تلجرام، وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه: "بحلول صباح اليوم 25 مايو 2022، تضرر 671 طفلًا في أوكرانيا نتيجة للعدوان المسلح الروسي. وعلى وجه الخصوص، قتل 238 طفلاً وأصيب 433 آخرون".

وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتًا"، موضحًا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (149 طفلاً).