رئيس "أزهر الأقصر" يتفقد امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقة الأقصر الأزهرية، انطلاق امتحانات الشهادة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022م، وذلك تحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية.

وفى هذا الصدد تفقد الدكتور خليفة محمد إبراهيم، اليوم الأربعاء، سير أعمال امتحانات الشهادة للمرحلة الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني، داخل معهدى بنين الأقصر والأقصر الابتدائى (الملحقية)، وبرفقته مدير التعليم الابتدائى الشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان، كما تم التشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الجميع.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، فى بيان صحفى، أنه يؤدى 3119 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية الامتحان فى مادتى (الفقه واللغة العربية ورقة أولى)، بينما يؤدى 2215 طالبا وطالبة بالشهادة الابتدائية الامتحان فى مادتى (القرآن الكريم والتربية الإسلامية)، والجدير بالذكر أن متابعة سير أعمال الامتحانات تتم من خلال غرفة العمليات التى تم إعدادها بالمنطقة لمتابعة سير الامتحانات، وذلك تحت إشراف أحمد عبادى الوكيل الثقافى بالمنطقة.

وفى نفس السياق أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، عن اختيار المعلمة لمياء عبد الحميد حسين محمود، من رياض الأطفال، بمعهد الأقصر الجديد، لتحصل على لقب "المعلمة القدوة"، وذلك للعام الدراسي 2021/2022 وبتوجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة فاطمة الأحمر مدير الإدارة العامة لرياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية.