اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مايو 2022 12:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

خارجية روسيا: الحديث عن إنشاء قاعدة عسكرية فى خيرسون الأوكرانية سابق لأوانه

الأربعاء، 25 مايو 2022 11:44 ص
خارجية روسيا: الحديث عن إنشاء قاعدة عسكرية فى خيرسون الأوكرانية سابق لأوانه الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الحديث عن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في مقاطعة خيرسون الأوكرانية التي وقعت تحت سيطرة القوات الروسية في مارس الماضي، "سابق لأوانه". 

وعقب نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، في تصريحات صحفية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عن مقترح إنشاء قاعدة عسكرية في خيرسون، إنه: "من السابق لأوانه التعليق على هذا". 


وكان نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية للمنطقة كيريل ستريموسوف، ذكر سابقا أن سلطات خيرسون ستطلب إقامة قاعدة عسكرية روسية في المنطقة، باعتبارها "ضرورة حيوية" لضمان أمن المنطقة وسكانها.


وأكد ستريمووسوف، أن خيرسون لا تخطط لأن تكون منطقة مستقلة بل تسعى للانضمام إلى روسيا.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة