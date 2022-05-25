خارجية روسيا: الحديث عن إنشاء قاعدة عسكرية فى خيرسون الأوكرانية سابق لأوانه

وعقب نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، في تصريحات صحفية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عن مقترح إنشاء قاعدة عسكرية في خيرسون، إنه: "من السابق لأوانه التعليق على هذا".



وكان نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية للمنطقة كيريل ستريموسوف، ذكر سابقا أن سلطات خيرسون ستطلب إقامة قاعدة عسكرية روسية في المنطقة، باعتبارها "ضرورة حيوية" لضمان أمن المنطقة وسكانها.



وأكد ستريمووسوف، أن خيرسون لا تخطط لأن تكون منطقة مستقلة بل تسعى للانضمام إلى روسيا.