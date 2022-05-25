حياة كريمة بالأقصر.. القومى للمرأة يختتم فعاليات حملة "احميها من الختان".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الأقصر، سادس فعاليات حملة لطرق الأبواب تحت عنوان وشعار "احميها من الختان"، وذلك فى إطار الحملة التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك فى قرى مبادرتي حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة من 22 إلى 24 مايو 2022.



وتهدف تلك الحملات فى قرى حياة كريمة، إلى نشر التوعية حول قضية القضاء على ختان الإناث، والتعريف بالرسائل الخاصة بها لخلق رفض مجتمعي للممارسات البالية الموروثة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة، وتتضمن الحملة التعريف بالرسائل القانونية المتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، وكذلك نشر الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية.



وتم تنفيذ فعاليات الحملة بقرى حياة كريمة فى مدينة إسنا، وهى قرى:- (الشغب / الدبابية / المعلا / الحميدات / الهنادى / الدير / الحلة / زرنيخ / الكلابية / ترعة ناصر / كومير / العضايمة / القرايا / القرية 2 / المساوية / النجوع بحرى / النجوع قبلى / النمسا / جزيرة راجح) بمركز اسنا بالمحافظة، واستهدفت عدد 3077 سيدة و2237 رجل و3399 طفل بإجمالي 8713 مستهدف بمشاركة عدد 50 رائدة.



ومن جانبها تقول الدكتورة صابرين عبد الجليل مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الأقصر، أن الحملة انطلقت فى قرى حياة كريمة المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير قرى الريف المصرى، ففى مدينة أرمنت شملت الحملة قرى (الديمقراط والرياينة والسلام والرزيقات بحري وقبلي والمحاميد بحري وقبلي بمركز ارمنت)، وفى مدينة إسنا شملت الحملة قرى (أصفون والكيمان وطفنيس والغريرة وتوماس ٣ والقرية ٢)، موضحةً أنه تستهدف حملة "احميها من الختان" عدد 2346 سيدة و1512رجل و2672 طفل باجمالي 6530 مستهدف بمشاركة عدد 50 رائدة ريفية، وذلك فى إطار الحملة التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك فى قرى مبادرتي حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.





ختام سادس فعاليات حملة طرق الأبواب بشعار إحميها من الختان (1)



ختام سادس فعاليات حملة طرق الأبواب بشعار إحميها من الختان (2)



ختام سادس فعاليات حملة طرق الأبواب بشعار إحميها من الختان (3)



ختام سادس فعاليات حملة طرق الأبواب بشعار إحميها من الختان (4)



ختام سادس فعاليات حملة طرق الأبواب بشعار إحميها من الختان (5)



ختام سادس فعاليات حملة طرق الأبواب بشعار إحميها من الختان (6)