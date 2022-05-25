حملة ميدانية على منشآت تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة فى بنى سويف.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ببنى سويف على حملة ميدانية قامت بها اللجنة التي شكلها محافظ بني سويف محمد هاني غنيم للمرور على المنشآت الصناعية التي تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة، حيث تمت زيارة منطقة بياض العرب الصناعية شرق، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من مسؤولى المنطقة الصناعية والبيئة والأمن الصناعي بالقوى العاملة.

ورصدت اللجنة عددا من الملاحظات "من خلال تقرير الفحص الفني" لبعض المنشآت الصناعية (مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز، مصنعين لإنتاج كربونات الكالسيوم، والخرسانة الجاهزة)، والتي تنوعت ما بين: عدم وجود سجلات بيئية وسجلات مخلفات خطرة، عدم صلاحية أجهزة الإطفاء للاستخدام ، انتهاء تقارير الحماية المدنية، التراخي في ارتداء العمال لمهمات السلامة والصحة المهنية وتدني مستوى نظافة بيئة العمل ، انبعاث غبار وأتربة.

وتم تحرير 3 محاضر لمحطات وقود بمنطقة شرق النيل، لعدم الاطلاع علي الموافقة البيئية، وعدم تقديم ما يثبت كيفية التخلص الآمن من المياه المستخدمة في عملية غسيل السيارات، وعدم الاطلاع علي تقارير الحماية المدنية، وقد تم البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع التوجيه بضرورة متابعة إدارة المنطقة الصناعية والجهات المعنية من الشئون البيئية والقوى العاملة لسرعة تلافى تلك المخالفات والملاحظات خلال المهلة المحددة لأصحاب تلك المنشآت.

ويُذكر أن المحافظ قد أصدر القرار رقم 1238 بتشكيل لجنة للمرور على المنشآت التي تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة بناء برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية مندوب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ببني سويف ومديري المناطق الصناعية ببياض العرب وكوم أبوراضي ،ومسؤل التفتيش البيئي بالإدارة العامة للبيئة.