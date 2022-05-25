اليوم السابع
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جهاز "بنى سويف الجديدة" يُوقع بروتوكولاً لتوصيل الغاز الطبيعى

الأربعاء، 25 مايو 2022 10:34 ص
جهاز "بنى سويف الجديدة" يُوقع بروتوكولاً لتوصيل الغاز الطبيعى رئيس جهاز بنى سويف الجديده خلال مناقشة البروتوكول
كتب أحمد حسن

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وقع المهندس خالد رجب، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، بروتوكول تعاون بين جهاز المدينة وشركة الغاز والطاقة " طاقة غاز " لتوصيل الغاز الطبيعي للحيين الرابع والخامس وامتداد مركز المدينة، مؤكداً أن ذلك يُعد نقلة كبيرة لزيادة التنمية بالمدينة، وزيادة عوامل جذب السكان إليها، وتقديم مزيد من الخدمات للسكان.

وأشار المهندس خالد رجب، إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي الهيئة بضرورة الانتهاء من المشروعات القومية والبنية التحتية الخاصة بتلك المشروعات، لتشغيلها في أسرع وقت.

ولفت رئيس الجهاز، إلى أنه على من يرغب في تركيب خدمة الغاز الطبيعي بالأحياء المذكورة التوجه للمركز التكنولوجي بالجهاز لتقديم طلب تقديم الخدمة، و سداد الرسوم المقررة حتى يمكن للشركة البدء في أعمال توصيل الغاز.

 

 

 


وزاره الإسكان

مشروعات الإسكان

الغاز الطبيعى

المدن الجديده


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