حملات للنظافة والتجميل والإنارة العامة ورفع الإشغالات بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، استمرار أعمال النظافة اليومية والتجميل والإنارة العامة، ورفع الإشغالات بقري ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل و استمرار تكثيف جهود جهاز النظافة بالقرى على جميع الطرق بمداخل القرى بمركز ومدينة دسوق، ومسح وتسوية وتمهيد الشوارع، وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية إلى المصالح الحكومية ، تنسيقا مع جهاز النظافة والتجميل، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الشوارع الداخلية، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحي، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة، ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس والمرور عليها، والعمل على تسليك خطوط الصرف الصحي وخفض المنسوب وصفايات الأمطار بالقرى والتوابع، واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة، والقيام بجولات ميدانية ومتابعات لكافة المصالح، وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء الادارى، وحالة الانضباط وخاصة الوحدات الصحية، فضلاً عن حملة لرفع الإشغالات، وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر إشغال ، 150 رفع إشغالات، 20 محضر اعلانات ، 30 محضر مضبوطات متنوعة ، 40 محضر نقل بطئ بمناطق (الميدان الابراهيمى، شارع سعد، شارع الجلاء، ميدان المحطة، امام السنترال، خلف دار المناسبات)، وذلك لتحقيق وعودة الانضباط فى الشارع الدسوقى.

وأشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، علي حملة نظافة عامة على الرافد الدولى مقابل قريه "الحصفه"، و رش البوص والغاب بالمبيد علي الرافد الدولي بنطاق "ابوريا"، و متابعة أعمال الصرف الصحى بقرية "العباسية"، و تمهيد ورفع كفاءة طريق العباسية ماراََ بعزبة "علوى، وعزبة المسايرة" .

كما تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال النظافة العامة، ورفع المتولد اليومى من القمامة باستمرار بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية، ورفع تراكمات القمامة أول بأول، بالإضافة إلى أعمال النظافة العامة، ورفع المتولد اليومى من القمامة باستمرار، وتسليك خطوط خفض المنسوب، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بقري" القن، الحدادي، القصابى، الروضة، وأبو غنيمة "

كما قام اللواء عبدالغفار عبد الرحمن الديب، رئيس مركز ومدينة سيدى غازي، بمتابعة أعمال النظافة اليومية، ورفع المخلفات أولا بأول، وإزالة المتولد اليومى من القمامة، ورفع التراكمات والمخلفات ومسح الطرق، ونقلها للمقلب العمومى، لرفع مستوى الخدمات، وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية، والفرعية، والطرق العامة، ورش وتطهير الطرق، واستمرار أعمال النظافة والتجميل اليومية بالمدينة، وخاصة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج والميدان.